На Роскомнадзор подали первый иск из-за блокировки Telegram

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора пять миллионов рублей из-за убытков от веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к Telegram, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Это первый иск к ведомству из-за данной ситуации.

Бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией "Инвестори", привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за блокировок сторонних ресурсов коммерсанту "поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании".

Проблемы с доступом

Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене.

"Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах", — отмечает заявитель.

Копия иска в Арбитражный суд Москвы есть в распоряжении агентства. Он уже зарегистрирован канцелярией суда, однако в картотеке на сайте еще не появился.

При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

Комментируя сумму иска, гендиректор отметил, что она базируется на репутационных рисках, которые несет его компания. "Любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис, наносит ущерб рыночному позиционированию", — заявил Вихарев, которого РИА Новости процитировал представитель компании.

Блокировка сторонних ресурсов

Последний эпизод веерной блокировки сторонних ресурсов произошел минувшей ночью: некоторым российским пользователям оказались недоступны соцсети "ВКонтакте", Twitter, Facebook и "Одноклассники", также были заблокированы некоторые IP-адреса компании "Яндекс". Наутро Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять. При этом он отметил, что блокировка мессенджера не должна создавать помех другим сервисам.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Аргументацию Telegram, согласно которой это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. По его словам, предоставить ключи для расшифровки секретных чатов, действительно нельзя, но для открытых чатов это возможно.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.