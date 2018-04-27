Дети, останки которых нашли в Нижегородской области, были убиты, заявил СК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Уголовное дело по статье "убийство малолетних" возбуждено в Семеновском районе Нижегородской области по факту гибели двух детей, сообщила РИА Новости начальник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.
"Пока нельзя сказать, что же там произошло. По останкам детей нельзя определить ни пол, ни личность, ни точный возраст. Понятно лишь, что это маленькие дети. Совершенно точно ясно одно – это криминал, а не детская шалость с огнем. Дети погибли насильственной смертью. Уголовное дело возбуждено по статье 105 часть 2 – убийство малолетних", — заявила Склярова.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что возгорание было лишь на небольшой пощади, но именно там и обнаружили останки двоих детей.