Братьев, ограбивших банк в ХМАО, приговорили к восьми годам колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр — РИА Новости. Двоюродных братьев из Нягани, ограбивших отделение банка в Ханты-Мансийском автономном округе, отправили на 8 лет в колонию строгого режима, сообщает в пятницу прокуратура Югры.

Ограбление банка произошло в поселке Малый Атлым Октябрьского района ХМАО в конце марта прошлого года. По данным полиции, двоюродные братья, ранее судимые за совершение краж, вооружились карабином "Сайга" и ворвались в масках в операционный зал. Там они скрутили банковских работников и, угрожая им расправой, похитили из сейфа около 2,7 миллиона рублей.

С места преступления родственники скрылись на снегоходе в сторону тайги, однако транспорт по пути сломался. Их задержали по горячим следам, при этом в погоне за грабителями, как подчеркивали в окружном управлении МВД, участвовали не только сотрудники правоохранительных органов, но и глава сельского поселения. Похищенные деньги они обнаружили закопанными в снегу вблизи лесополосы.

Уголовное дело в отношении мужчин было возбуждено по статье о разбое.

"Суд с учетом позиции прокурора назначил каждому виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении прокуратуры.