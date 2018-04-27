В Нижегородской области на овощехранилище нашли тела двух детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. В заброшенном здании овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области обнаружили обгоревшие тела двух маленьких детей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Склад расположен в 200 метрах от деревни Осинки. По словам собеседника агентства, ночью туда приехали сотрудники пожарной охраны, которые получили сигнал о задымлении. На месте выяснилось, что пожара нет, возгорание было лишь на небольшом участке, но именно там и обнаружили останки двоих детей.

"Дети не опознаны, на вид им меньше семи лет", — уточнил источник. Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

В полиции Семенова подтвердили информацию о погибших детях, но от комментариев отказались.

Позже представитель областного главка СК Юлия Склярова заявила, что дети были убиты.

"Пока нельзя сказать, что же там произошло, ничего не понятно. По останкам детей нельзя определить ни пол, ни личность, ни точный возраст. Понятно лишь, что это маленькие дети. Совершенно точно ясно одно — это криминал, а не детская шалость с огнем", — сказала она.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетних. Расследование взял на контроль глава следственного управления СК по Нижегородской области.