В Кемеровской области при обрушении кровли погибла девочка

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку после обрушения кровли заброшенного здания в Кемеровской области, в результате чего погибла девочка, а еще один подросток попал в больницу с травмами, сообщается на сайте регионального СУСК.

"26 апреля в вечернее время поступило сообщение, что в поселке Благодатном Кемеровского района в заброшенном кирпичном строении произошло обрушение кровли, в результате которого погибла 13-летняя девочка, 14-летний подросток госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, компания подростков находилась на территории аварийного бывшего административного здания, где бетонной конструкцией насмерть придавило девочку, еще один подросток был травмирован.

Следователи выясняют, кому принадлежит здание, и вопросы, связанные с его эксплуатацией. Кроме этого, запрошены характеристики на семьи пострадавших. Добавляется, что эксперты устанавливают причину смерти девочки, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на место трагедии выехал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Кроме того, в связи с обрушением здания и гибелью ребенка проверку организовала прокуратура Кемеровского района.