Хабаровчанин прислал в суд электронное письмо с обещанием убить судью

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Хабаровска, который прислал в городской суд электронное письмо с обещанием убить судью, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, подозреваемый, не согласный с решением по гражданскому делу, которое вынес судья одного из районов города Хабаровска, направил на официальный сайт суда электронное письмо, в котором пообещал убить судью. Данное послание содержало нецензурную брань", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством в отношении судьи". Хабаровчанину грозит до 3 лет лишения свободы.

По данным СУ СК, ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за уничтожение чужого имущества, оскорбление представителя власти, угрозу убийством и неуважение к суду.