Во Владивостоке умер ребенок, ранивший себя из травматического пистолета

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Девятилетний мальчик во Владивостоке, который ранил себя при игре с травматическим пистолетом, скончался в больнице, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Накануне следователи сообщали, что в квартире во Фрунзенском районе Владивостока мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, выстрелил себе в голову. Его госпитализировали. СУСК начало проверку.

"Ребенок доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.