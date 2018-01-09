В Чечне десятилетний мальчик застрелил младшего брата из пистолета отца

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото

ГРОЗНЫЙ, 9 янв – РИА Новости. Десятилетний мальчик в Чечне случайно застрелил из пистолета отца семилетнего брата, проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском управлении СК РФ.

"Несчастный случай произошел в станице Шелковская 8 января. В частном домовладении 10-летний мальчик достал из сейфа отца травматический пистолет и во время игры выстрелил в младшего 7-летнего брата. От полученного ранения в голову ребенок скончался на месте происшествия", — отметил собеседник агентства.

По его словам, следственным отделом по Шелковскому району по данному факту проводится доследственная проверка.

"Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, в том числе направленных на установление вины родителей, не обеспечивших безопасность хранения оружия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметил представитель СУСК.