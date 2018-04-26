Четверых паломников, пострадавших в ДТП под Тверью, выписали из больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Медики в Тверской области выписали четырех из 11 паломников, пострадавших при ДТП с автобусом, сообщило правительство региона в четверг.

Автобус перевернулся в воскресенье в Торжке. Погиб один человек. В больницы попали 11 пострадавших, из них семь человек отправлены в областную больницу скорой помощи в Тверь, четверо лечатся в Торжокской ЦРБ.

"По состоянию на 26 апреля, были выписаны четверо пациентов, которые проходили лечение в нейрохирургическом отделении, с диагнозом "легкая степень черепно-мозговой травмы", — говорится в сообщении.

Троих выписавшихся на транспорте регионального минздрава доставили по месту жительства для амбулаторного наблюдения, еще одного специализированная бригада скорой медицинской помощи доставила в лечебное учреждение по месту жительства.

В больницах остаются семь пациентов. Их состояние оценивается как стабильное. Всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь, отмечают власти.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автобуса. По версии следствия, он не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

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