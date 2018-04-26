Под Новгородом десять участков автодорог остаются подтопленными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. В Новгородской области из-за сильных дождей и паводка остаются подтопленными 10 участков автомобильных дорог, 170 приусадебных участков и два дома, сообщает региональное ГУМЧС.

"В результате прохождения 17-18 апреля по территории Новгородской области комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков и активным снеготаянием, по состоянию на 12.00 26 апреля на территории пяти муниципальных районов остаются подтопленными (поврежденными) 10 участков автомобильных дорог. На территориях двух муниципальных районов в двух населенных пунктах подтоплено 170 приусадебных участков и два дома", — говорится в сообщении.

С 23 апреля в регионе введен режим ЧС в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

В настоящее время для оказания адресной помощи и проведения аварийно-восстановительных работ, а также для мониторинга обстановки на местах работает аэромобильная группировка и оперативная группа ЦУКС ГУМЧС по Новгородской области, оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и муниципальных районов. Ведется мониторинг с применением беспилотных летательных аппаратов.

Автомобильные дороги на разрушенных участках перекрыты, выставлены дорожные знаки о запрете проезда и объезда, в местах размыва проводятся восстановительные работы по ремонту дорожного полотна.

Всего для ликвидации последствий подтопления задействовано 133 человека и 43 единицы техники, в том числе от МЧС России – 43 человека и 10 единиц техники.