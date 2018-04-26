В Архангельской области задержали банду вымогателей

МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Полицейские задержали преступную группу из семи человек, которая обвиняется в вымогательствах крупных сумм, избиениях и других правонарушениях, сообщили в УМВД Архангельской области.

По версии следствия, организатором группы выступил 28-летний житель Архангельска. К совершению преступлений он привлекал четырех знакомых, а также периодически подключал и других участников.

Как следует из материалов уголовного дела, для устрашения своих жертв бандиты причисляли себя к группировке, имеющей авторитет в криминальной среде Архангельска, и требовали крупных ежемесячных платежей за "покровительство". Подозреваемых обвиняют в совершении девяти преступлений.

"Запрашиваемые суммы варьировались от 10 тысяч до трех миллионов рублей. Тех, кто отказывался платить, избивали, угрожали физической расправой, уничтожением и повреждением имущества. В некоторых случаях для того, чтобы заставить человека платить, использовали надуманные или малозначительные предлоги, якобы имевшие место оскорбления или долги", — рассказали в полиции.

Подозреваемые были задержаны в ходе проведения нескольких специальных операций сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска регионального УМВД совместно с представителями РУФСБ и при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии. В том числе некоторые участники группы были взяты с поличным в момент получения денег.

"У злоумышленников был изъят автомобиль, на котором они передвигались, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, травматическое огнестрельное оружие, использовавшееся в противоправных целях, и боеприпасы к нему", — добавили в ведомстве.

Участникам организованной группы предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой, самоуправстве, совершенном в составе организованной группы, с угрозой применения насилия, в грабеже и по другим статьям. Материалы уголовного дела направлены в суд.