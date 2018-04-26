Самолет Москва-Челябинск вынужденно сел в Казани из-за курящего мужчины

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Челябинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за курящего на борту мужчины, сообщается на сайте МВД РФ.

"Установлено, что авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту города Казани. Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета", — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, слова которой цитируются в сообщении.

Волк сообщила, что нарушитель был снят с рейса и доставлен в отделение полиции. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ.