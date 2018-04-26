Застрявшие в ОАЭ российские моряки смогут вернуться домой в ближайшее время

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские моряки с судна "Кристал Ист", застрявшие в ОАЭ, смогут вернуться домой в ближайшее время — после оформления необходимых документов и прибытия новых экипажей, сообщает в четверг пресс-служба Газпромбанка, который наложил арест на судно.
"В ближайшее время, после оформления необходимых документов и прибытия новых экипажей, российские моряки получат возможность покинуть свои судна и вернуться на родину", — сообщает банк.
Танкер "Кристал Ист" компании-банкрота "Находка-Портбункер" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно Газпромбанком наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье.
Судно "Каролина Винд" также принадлежит обанкротившейся компании, танкер не может выйти из Персидского залива в ОАЭ в связи с окончанием срока действия судовых документов.
Как ранее заявила кредитная организация РИА Новости, Газпромбанк как конкурсный кредитор компании "Находка-Портбункер" не раз обращался к руководству компании с требованием обеспечить условия для возвращения судна "Кристал Ист" в порт прописки, но эти требования были проигнорированы.