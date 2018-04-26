Застрявшие в ОАЭ российские моряки смогут вернуться домой в ближайшее время

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские моряки с судна "Кристал Ист", застрявшие в ОАЭ, смогут вернуться домой в ближайшее время — после оформления необходимых документов и прибытия новых экипажей, сообщает в четверг пресс-служба Газпромбанка, который наложил арест на судно.

Как отмечает банк, ему совместно с генконсульством России в Дубае (ОАЭ) удалось согласовать с портовыми властями Шарджа возможность замены экипажей российских танкеров "Кристал Ист" и "Каролина Винд" на иностранных моряков.

"В ближайшее время, после оформления необходимых документов и прибытия новых экипажей, российские моряки получат возможность покинуть свои судна и вернуться на родину", — сообщает банк.

Танкер "Кристал Ист" компании-банкрота "Находка-Портбункер" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно Газпромбанком наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье.

Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с марта просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества, а также без зарплаты. В конце марта морякам выплатили долги по зарплате, однако судовладелец из-за банкротства не может найти смену экипажу.

Судно "Каролина Винд" также принадлежит обанкротившейся компании, танкер не может выйти из Персидского залива в ОАЭ в связи с окончанием срока действия судовых документов.

Как ранее заявила кредитная организация РИА Новости, Газпромбанк как конкурсный кредитор компании "Находка-Портбункер" не раз обращался к руководству компании с требованием обеспечить условия для возвращения судна "Кристал Ист" в порт прописки, но эти требования были проигнорированы.