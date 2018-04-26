Комиссия по помилованию сократила срок экс-мэру Ярославля Урлашову

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Комиссия по помилованию в четверг решила сократить тюремный срок экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного за коррупцию, с 12,5 до 9 лет, сообщил РИА Новости член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

"Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову… Принята рекомендация сократить срок наказания до 9 лет", — сказал Бабуркин.

Теперь, по его словам, все материалы будут переданы губернатору, который в течение двух недель должен будет определиться с решением по данному вопросу, а дальше бумаги поступят в администрацию президента России.

В целом, пояснил Бабуркин, есть три вида помилования — полное освобождение от наказания, сокращение срока наказания и снятие судимости в отношении тех, кто уже отбыл срок.

"Урлашов просил просто помиловать его. Не просил о каком-либо специальном виде", — уточнил омбудсмен.

Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Он отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Вместе с мэром был осужден его помощник Алексей Лопатин — он получил семь лет колонии, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Уголовное дело Урлашова стало одним из наиболее громких в России, учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев.

Суд согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.

Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.