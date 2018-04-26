Песков заявил, что итогов расследования трагедии в ТЦ в Кемерово пока нет

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ постоянно информирует о выявленных после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" нарушениях, многие из них чудовищны, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле видели публикации о нарушениях и причинах трагедии в Кемерово.

"Действительно, мы видели эти материалы. Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет, и эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с материалами, появившимися в СМИ.

"Следственный комитет постоянно информирует о ряде выявленных фактов — о нарушениях тех или иных правил, многие из них, конечно, являются чудовищными, то, что собственно и привело к потере такого количества людей и детей", — сообщил пресс-секретарь президента.