Участник подрыва машины бизнесмена в Подмосковье получил 15 лет колонии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Последний участник подрыва машины коммерсанта в 2002 году, когда погибли три человека, осуждён в Подмосковье, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК России по области Ольга Врадий.
В организации убийства принимали участие и другие охранники фирмы Маркина ООО "ЧОП "Витязь-Спорт" Дмитрий Слатин, Андрей Корунчик, Алексей Климов и Сергей Куркин. Соучастники подорвали машину Вюнша взрывным устройством, замаскированным под дорожный столбик. В результате взрыва Вюнш, а также его водитель и охранник погибли.
Спустя несколько лет правоохранителям удалось задержать Слатина, Климова и Корунчика, а затем и установить местонахождение Маркина – он скрывался в Испании, откуда был экстрадирован по запросу российского следствия. Все они были осуждены, Маркин получил пожизненный срок.
По её словам, Метелица признан виновным в совершении убийства двух и более лиц, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Приговором Московского областного суда ему назначено 15 лет колонии строгого режима.