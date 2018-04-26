Участник подрыва машины бизнесмена в Подмосковье получил 15 лет колонии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Последний участник подрыва машины коммерсанта в 2002 году, когда погибли три человека, осуждён в Подмосковье, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя ГСУСК России по области Ольга Врадий.

По её словам, 15 лет Юрий Метелица скрывался от следствия под вымышленным именем. Все это время его разыскивали за то, что в ноябре 2002 года Метелица участвовал в убийстве одного из учредителей "Холдинговой компании "Оптифуд" Михаила Вюнша по заказу подмосковного предпринимателя Александра Маркина. Вюнш, по данным следствия, не хотел "делать" Маркина своим компаньоном.

В организации убийства принимали участие и другие охранники фирмы Маркина ООО "ЧОП "Витязь-Спорт" Дмитрий Слатин, Андрей Корунчик, Алексей Климов и Сергей Куркин. Соучастники подорвали машину Вюнша взрывным устройством, замаскированным под дорожный столбик. В результате взрыва Вюнш, а также его водитель и охранник погибли.

Спустя несколько лет правоохранителям удалось задержать Слатина, Климова и Корунчика, а затем и установить местонахождение Маркина – он скрывался в Испании, откуда был экстрадирован по запросу российского следствия. Все они были осуждены, Маркин получил пожизненный срок.

"Только Юрию Метелице долгие годы удавалось скрываться от правоохранительных органов. Как потом оказалось, все эти 15 лет он проживал под вымышленным именем и с поддельными документами в Рязанской области. Метелица был задержан в феврале 2017 года", — сказала Врадий.

По её словам, Метелица признан виновным в совершении убийства двух и более лиц, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Приговором Московского областного суда ему назначено 15 лет колонии строгого режима.