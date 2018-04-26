Защита Telegram прояснила ситуацию с обжалованием блокировки

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Адвокаты готовят апелляционную жалобу на решение о блокировке Telegram, а частную подали почти сразу, сообщил РИА Новости в четверг представитель международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Колбасин.

Как сказано в картотеке дела, частная жалоба на немедленное исполнение решения, действительно, поступила в суд. Как правило, исполнять решение суда начинают только после его вступления в законную силу, но, в случае блокировки Telegram суд разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно, это и стало предметом частной жалобы.

"Апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда Москвы адвокаты готовят. А частная жалоба на немедленную блокировку подана практически сразу", — пояснил Колбасин.

По закону, у участников процесса есть 30 дней для обжалования решения. В апелляционной жалобе защита попросит полностью отменить решение о блокировке, а в частной речь идет только об отмене немедленного исполнения решения.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что российские компании, по худшему сценарию, могут потерять около миллиарда долларов из-за блокировки Telegram, а общие потери бизнеса в России и за рубежом могут достигнуть 2 миллиардов долларов.