Обвиняемый в халатности пожарный из Кемерово попросил свидание с женой

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Начальник пожарного звена Сергей Генин, арестованный на два месяца как обвиняемый по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, попросил изменить ему меру пресечения и позволить встретиться с женой, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда.

Генин участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. В зале заседания присутствовали некоторые потерпевшие и представители СМИ. Обвиняемый в халатности пожарный попросил суд избрать ему любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

"Я хочу принести соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим. Мы действительно сделали все, что могли. Прошу если не изменить меру пресечения, то хотя бы чтоб в ближайшие дни мне устроили свидание с женой", — сказал он.

Генин просил суд изменить меру пресечения на домашний арест или другую форму, не связанную с заключением. Также он выразил готовность сдать загранпаспорт. "Прошу избрать меру пресечения дома или ещё как-то, но не заключение. Я потихоньку начинаю сходить с ума. Со мной работают психологи", — сказал он.

Однако областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил его под арестом до 11 июня.

"Мне не нужно что-то сочинять, я говорю правду. Мы не виноваты, мы делали свою работу, все, что могли. Наши первоочередные задачи — спасение людей. Я также обязан сохранить своё звено, своих людей, которые идут за мной. За это я тоже отвечаю", — отметил Генин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не удалось выбраться людям в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.

В рамках дела арестованы восемь человек: управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и Генин.

Ранее СК сообщал, что Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков. Позже общественники, в частности организация "Офицеры России" и ее председатель Сергей Липовой, просили правоохранителей сменить меру пресечения Генину на домашний арест. На сайте change.org в его защиту появилась петиция, которую подписали уже более 44 тысяч человек.