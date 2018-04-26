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Происшествия

Адвокат рассказала, кто первым сообщил о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (978)
10:4626.04.2018
(обновлено: 11:49 26.04.2018)
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© РИА Новости / Александр ПатринПерейти в фотобанкЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово. 2 апреля 2018Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово. 2 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. Вызов о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" поступил не из самого здания, а от жительницы дома напротив, заявила адвокат Елена Киселева на заседании Кемеровского областного суда.

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
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Суд оставил под арестом пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни"
Киселева выступает защитником начальника пожарного звена Сергея Генина, которого обвиняют в халатности. Сегодня проходит заседание по обжалованию его ареста.

"Пожарные приехали максимально быстро. Вызов-то поступил не от охранников или сотрудников "Зимней вишни", не от тех (людей. — Прим. ред.), которые спасались сами, спасали кого-то, а от человека, которая живет в доме напротив. Пожарные ехали на дым, не знали еще про четвертый этаж (в расположенных там кинозалах нашли большинство погибших. — Прим. ред.)", — сказала Киселева.

По ее словам, вызов поступил в день трагедии в 16:03 (12:03 мск) от женщины, которая из дома напротив увидела дым над крышей торгового центра. По мнению адвоката, это не позволило пожарным сразу определить масштаб происходящего.

"Когда они (пожарные. — Прим. ред.) поднимались по лестнице, еще встречали людей, которые спокойно спускались вниз", — отметила Киселева и заявила, что при этом все решения, которые Генин принял на месте происшествия, были верными.

Сам Генин попросил изменить ему меру пресечения и позволить встретиться с женой.

"Я хочу принести соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим. Мы действительно сделали все, что могли", — заявил он.

Пожар в "Зимней вишне"

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
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Следователи ищут женщину, спасшуюся при пожаре в "Зимней вишне"
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.

Генину предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время".

За кемеровского пожарного вступились глава МЧС России Владимир Пучков и общественники.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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Происшествия
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Иванов
Чиновники которые брали с владельца ТЦ взятки спокойно сидят и подписывают дальше бумажки за деньги. А пожарный, который столько жизней спас за свою жизнь сидит в СИЗО. Где правда ??? та, которую нам ВВП обещал.
11:34
26.04.2018
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AlexWein
Осталось только обвинить неравнодушного человека, вызвавшего пожарных и свалить на него всю вину. Да если б больше таких людей было, может и трагедий столько не было... в Германии при малейшем возгорании пожарных и всех силовиков присылают и просят граждан помогать и следить за неправоправными действиями а у нас что?
11:37
26.04.2018
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