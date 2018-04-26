Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась более чем в шесть раз за сутки

КРАСНОЯРСК, 26 апр — РИА Новости. За сутки площадь пожаров в лесах Бурятии сократилась со 160 до 25 гектаров, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки проводились работы по тушению 10 очагов возгораний в Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Окинском районах Бурятии. Из них на 0.00 часов 26 апреля ликвидировано 7 очагов возгораний на площади почти 270 гектаров. Локализовано два очага в Кабанском и Окинском районах, один очаг в Еравнинском районе продолжает действовать. Их площадь составляет около 25 гектаров", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 00.00 в среду в республике горело 160 гектаров тайги.

В ведомстве сообщили, что на тушении за сутки работало более 210 человек и 46 единиц техники. В Бурятии кроме Северо-Байкальского района действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, выжигание травы мусора и проведение пожароопасных работ.