В России в 2017 году заблокировали более пяти тысяч противоправных доменов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 5 тысяч доменов в зонах.ru/.рф с противоправным контентом, большая часть которого приходится на фишинг и распространение вредоносного ПО, заблокировано в 2017 году в России, говорится в сообщении Координационного центра домена сети интернет (КЦ).

Информацию о ресурсах с противоправным контентом в КЦ и аккредитованным регистраторам доменных имен предоставляют так называемые компетентные организации, сотрудничающие с КЦ. Среди них "Лаборатория Касперского", Group-IB, Роскомнадзор, Банк России и ряд других.

Как говорится в сообщении КЦ, в 2017 году аккредитованные регистраторы получили от компетентных организаций 5 тысяч 487 обращений о прекращении делегирования доменных имен-нарушителей, из них в период до 31 декабря 2017 года было рассмотрено 5481 обращение, 6 находились на рассмотрении.

"В результате за год с делегирования было снято 5,108 тысячи доменных имен, что составляет 93,2% от общего числа обращений. Еще 45 доменных имен (0,8%) были заблокированы хостинг-провайдерами. 328 доменных имен (5,9%) остались делегированными, так как 139 из них были разблокированы вследствие устранения причин блокировки администраторами доменных имен, а 189 доменных имен не были заблокированы вследствие оперативного устранения причин блокировки", — говорится в сообщении КЦ.

Наибольшая доля обнаруженных доменов-нарушителей приходится на фишинг – 2698 доменов, или 49,2% от общего числа. На ресурсы, с помощью которых распространялось вредоносное ПО, пришлось 2,52 тысячи имен (45,9%), 222 домена-нарушителя являются ботнет-контроллерами, еще 35 представляют собой финансовые пирамиды, а 12 – мошеннические сайты.

КЦ отмечает, что тенденции, заложенные в 2017 году, продолжились. Так, в марте 2018 года, когда компетентными организациями в адрес регистраторов было направлено в общей сложности 344 обращения о снятии делегирования доменных имен, соотношение фишинговых ресурсов и доменов, связанных с распространением вредоносного ПО, аналогично результатам 2017 года: 173 (50,2%) и 171 (49,8%) соответственно. Кроме того, за март с делегирования были сняты 323 доменных имени, что составляет 93,9% от общего числа обращений.