Жителя Нижегородской области будут судить за гибель троих сыновей на пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Уголовное дело в отношении отца, обвиняемого в гибели троих малолетних детей на пожаре в Кстовском районе, передано в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 8 февраля 2018 года обвиняемый, находясь в квартире, где он проживал совместно с супругой и тремя малолетними детьми — мальчиками 2012, 2013 и 2017 годов рождения — оставил в легкодоступном для детей месте зажигалку и лег спать.

"Ранним утром 9 февраля один из малышей, проснувшись, достал из кармана папиных брюк зажигалку, и в ходе игры с ней произошло возгорание. В результате пожара погибли трое малолетних мальчиков. По этому факту было заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование завершено, дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Заключением пожарно-технической экспертизы установлено, что очаг пожара находился на нижнем уровне двухъярусной детской кроватки, а причиной возникновения пожара стало воспламенение постельных принадлежностей под воздействием пламени зажигалки.

Кроме того, следователи установили, что обвиняемый не предпринял должных мер по изоляции от детей опасного предмета. Обвиняемый вину признал в полном объеме, раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.