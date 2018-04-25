Мединский прокомментировал возможный перевод Малобродского из СИЗО

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, говоря о возможном переводе экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, отметил, что окончательное решение примет суд, но выразил надежду, что оно будет гуманным.

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в среду, что Малобродского, фигуранта дела о хищениях в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, переведут под домашний арест "с учетом его возраста и состояния здоровья".

"Решение окончательное примет суд. Я надеюсь, что оно будет гуманным. К нам не так давно обращался Александр Калягин от СТД, и Сергей Женовач (новый худрук МХТ им. Чехова — ред.), который знает Малобродского много десятилетий. Мы позицию нашего ведомства довели до правоохранительных органов, и я рад, что в Следственном комитете возобладала позиция гуманизма. Надеюсь, что суд ходатайство следователя поддержит", — сказал Мединский журналистам.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой перевели в камеру на четырех человек. Из-за жалоб на здоровье, в частности, на ухудшающееся зрение, его также обследовала врачебная комиссия, однако о выводах медиков не сообщалось. В СПЧ отмечали, что здоровье Малобродского пошатнулось "вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи" в СИЗО.