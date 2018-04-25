ЕСПЧ признал арест блогера Эрика Давидовича незаконным, сообщил адвокат

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европейский суд по правам человека присудил 2,1 тысяч евро за содержание под стражей основателю сообщества "Смотра.ру" Эрику "Давидовичу" Китуашвили, обвиняемому в мошенничестве со страховкой и отмывании денег, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Сергей Жорин.

"Суд признал его содержание под стражей незаконным, в решении суда прямым текстом говорится, что оснований для содержания под стражей не было", — сказал адвокат.

По его утверждению, во время ареста следователь заявил, что проверяет Китуашвили на причастность к совершению ряда преступлений, в том числе особо тяжких и насильственных, но затем эти обвинения "отвалились", а мера пресечения автоматически продлевалась.

"По мнению суда, нет доказательств, что мой подзащитный может скрыться. Ему присудили 2 тысячи 100 евро компенсации морального вреда", — сказал адвокат.

Китуашвили все еще находится под арестом, его дело слушает Дорогомиловский суд Москвы. Жорин надеется, что при следующем продлении меры пресечения суд учтет замечания ЕСПЧ и отпустит его.

Китуашвили обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 — и получения за них по ложным документам страхового возмещения.

Второе обвинение предъявлено в легализации денежных средств, полученных со страховой компании, третье — по инсценировке угона BMW 745i и получению за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.