В Саратове загорелся склад на площади 200 квадратных метров

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости. Пожар в складском помещении в Ленинском районе Саратова охватил около 200 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

"Горит одноэтажное здание складского помещения. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, пострадавших нет. Несколько минут назад объявлено о локализации возгорания", — сказала собеседница агентства.

Пожарные продолжают борьбу с огнем, добавила она.

Как пишет саратовское ИА "Свободные новости", горят складские помещения с пластиком компании "Пластик Пак", из-за чего клубы черного дыма видны далеко от места ЧП.