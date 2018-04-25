Сотрудник ГАЗа, зарезавший троих коллег, обвиняется по пяти статьям УК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Сотруднику Горьковского автозавода Сергею Барахову, который зарезал троих коллег и тяжело ранил еще двоих, предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ, сообщили РИА Новости в Автозаводском районном суде Нижнего Новгорода.

"Барахову предъявлено обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса: убийство, покушение на убийство, незаконное изготовление взрывчатых веществ, их хранение, а также применение насилия в отношении представителей власти, опасного для жизни и здоровья", — рассказали в суде.

В августе 2017 года работник компании "ГАЗ" Барахов нанес ножевые ранения пяти коллегам. Трое из них скончались на месте, двое остались живы. При задержании Барахов оказал сопротивление полицейским, вынудив их применить табельное оружие. Обвиняемому провели стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению комиссии экспертов, Барахов страдает психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность действий. Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера было передано в суд.

"Двадцать третьего августа Барахов, находясь в состоянии невменяемости, совершил убийство трех человек. Он нанес 12 ударов ножом в шею, грудь и плечо Людмиле Богатовой, которая скончалась от массированной кровопотери. Затем он ударил ножом в шею Александра Агушкина, который также истек кровью. Еще три удара в шею Барахов нанес Андрею Курину, который умер на месте от сильного кровотечения. Кроме того, подсудимый нанес четыре удара ножом в шею и плечо Сергею Базину и не менее семи ударов в шею и грудь Александру Королеву, который оказал сопротивление, и Барахов убежал", — заявила государственный обвинитель Ксения Видонова.