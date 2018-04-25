СК поручил дело об отравлении таллием в Таганроге полиции, сообщил адвокат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ не будет расследовать дело о массовом отравлении токсичным таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщил РИА Новости адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.
Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Житель Таганрога помещен под домашний арест до 3 июня. Попков ранее заявил, что будет добиваться расследования дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство" в связи с массовым отравлением таллием, соответствующее коллективное заявление было направлено в СК РФ.
Он добавил, что также отказано в возбуждении дела по факту смерти слесаря-сборщика завода Максима Терещенко. Его мать считает, что житель Таганрога скончался именно от отравления таллием. По словам Лисицкого, случаев гибели сотрудников авиазавода от отравления таллием нет.