СК поручил дело об отравлении таллием в Таганроге полиции, сообщил адвокат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ не будет расследовать дело о массовом отравлении токсичным таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщил РИА Новости адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников.

Оперативники 4 апреля задержали 37-летнего сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщили в Таганрогском городском суде, согласно представленным суду материалам следствия, Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью. Житель Таганрога помещен под домашний арест до 3 июня. Попков ранее заявил, что будет добиваться расследования дела по статьям "Халатность" и "Покушение на убийство" в связи с массовым отравлением таллием, соответствующее коллективное заявление было направлено в СК РФ.

"Коллективное заявление о преступлении, направленное главе СК РФ Александру Бастрыкину от семерых пострадавших от отравления таллием в ТАНТК им. Бериева, Следственный комитет рассматривать не будет. Он переслал его в Следственное управление УВД Таганрога, куда дело передали из отдела дознания", — пояснил Попков.

Он добавил, что также отказано в возбуждении дела по факту смерти слесаря-сборщика завода Максима Терещенко. Его мать считает, что житель Таганрога скончался именно от отравления таллием. По словам Лисицкого, случаев гибели сотрудников авиазавода от отравления таллием нет.