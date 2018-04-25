Сотрудники ГАЗа рассказали в суде, как коллега пытался их убить

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Сотрудники Горьковского автомобильного завода рассказали в суде, как обвиняемый в убийстве трех человек их коллега Сергей Барахов напал на них с ножом.

"Двадцать третьего августа я, как обычно, пришел на работу и в цеху увидел идущего мне навстречу Барахова. Я протянул ему руку для приветствия, а он молча нанес мне сильный удар в шею. Я не понял, что произошло. А Барахов молча пошел дальше. Я крикнул: "Что случилось?" И тогда он развернулся, подошел ко мне и с нецензурными словами — мол, как меня все достали — нанес мне еще несколько ударов в шею и плечо. У меня фонтаном хлынула кровь…" — сказал Сергей Базин.

О том, что Барахов никому ничего не говорил и не предъявлял никаких претензий, заявили и другие потерпевшие.

"Я разговаривал с начальником цеха Александром Агушкиным, а потом повернулся, чтобы уйти, и вдруг услышал удар рядом. Раздался громкий крик крановщицы. В этот момент Барахов нанес мне несколько ударов ножом. Я повернулся и схватил его за руку, пытаясь остановить. Он сразу исчез. Я увидел лежащего Агушкина в крови… Все происходило молча, Барахов ничего не говорил и также молча исчез", — рассказал в суде потерпевший Александр Королев.

В августе 2017 года работник ПАО "ГАЗ" Сергей Барахов ранил пять человек. Трое из них скончались на месте, двое выжили. Нападавшего задержали на территории завода сотрудники полиции. Он попытался оказать сопротивление и бросил в них самодельную бомбу. Трое полицейских также признаны потерпевшими.

Барахову предъявили обвинения по пяти статьям: убийство, покушение на убийство, незаконное изготовление взрывчатых веществ, их хранение, а также применение насилия в отношении представителей власти, опасного для жизни и здоровья.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Барахов страдает психическим расстройством, из-за чего не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Сегодня Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода рассматривал вопрос о применении к Барахову принудительных мер медицинского характера. Он заслушал показания восьми потерпевших, после чего отложил заседание на три недели.