Арестованный генерал ФСИН Коршунов не планирует обращаться в ЕСПЧ

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший замдиректора ФСИН России Олег Коршунов считает неприемлемым для себя обращение в Европейский суд по правам человека из-за нарушений, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции его адвокат Александр Линников.

"Коршунов является государственным советником РФ — звание генерал-лейтенант. Обращение в Европейский суд по правам человека, с его точки зрения, это неприемлемо, неправильно, если хотите — непатриотично", — сказал Линников.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

Позднее были возбуждены еще два уголовных дела о хищении 90 миллионов рублей из бюджета по госконтракту на закупку обуви для ФСИН. Также в апреле Коршунов стал фигурантом дел о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями.