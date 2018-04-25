Вейп загорелся в руках студентки Зеленограда, три человека пострадали

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вейп загорелся в руках студентки Политехнического колледжа №50 имени дважды Героя Социалистического Труда Злобина в Зеленограде, три человека получили незначительные травмы, сообщил РИА Новости директор колледжа Андрей Бучкин.

"У нашей студентки за территорией колледжа в руках произошло возгорание вейпа. Она и две ее подруги получили незначительные травмы, угрозы их жизни и здоровью нет", — рассказал Бучкин.

По информации, полученной от медиков, у одной из студенток рана на подбородке, у другой слабый ожог двух пальцев, у третьей — покраснения на лице, уточнил директор.

"В настоящее время мы принимаем дополнительные профилактические меры, в том числе подключены кураторы групп, педагоги-преподаватели ОБЖ, поскольку это не только социальная, но и педагогическая задача", — пояснил Бучкин.