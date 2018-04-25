В СПЧ надеются на скорое рассмотрение дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ приветствуют изменение меры пресечения экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому на домашний арест и надеются, что вскоре начнется судебное рассмотрение дела "Седьмой студии", которое приведет к оправданию всех невиновных, заявил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в среду, что Малобродского, фигуранта дела о хищениях в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, переведут под домашний арест "с учетом его возраста и состояния здоровья".

"Совет неоднократно заявлял о том, что содержание Алексея Малобродского под стражей противоречит законодательству и здравому смыслу. В УПК четко сказано, что заключение под стражу является исключительной мерой пресечения и не должно применяться в отношении лиц, обвиняемых в экономических преступлениях", — сказал Федотов.

Как напомнил правозащитник, в СПЧ постоянно обращали внимание, что у Малобродского имеются хронические заболевания, которые в условиях СИЗО могут обостриться. "Поэтому мы приветствуем изменение меры пресечения на домашний арест и надеемся, что в самое ближайшее время начнется судебное рассмотрение данного дела, которое приведет к оправданию всех невиновных", — заявил председатель совета.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой перевели в камеру на четырех человек. Из-за жалоб на здоровье, в частности, на ухудшающееся зрение, его также обследовала врачебная комиссия, однако о выводах медиков не сообщалось. В СПЧ отмечали, что здоровье Малобродского пошатнулось "вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи" в СИЗО.