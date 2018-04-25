Фигуранта дела "Седьмой студии" могут выпустить из СИЗО в пятницу

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Басманный суд Москвы в эту пятницу рассмотрит ходатайство следствия о переводе фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как заявили ранее в СК РФ, такое решение следствие приняло с учетом возраста и здоровья предполагаемого расхитителя.

"В суд поступило ходатайство, рассмотрение назначено на 14 часов 30 минут 27 апреля 2018 года", — сказала Царева.

Сейчас Малобродского, режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу.

Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, обвинения отвергают.