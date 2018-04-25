Житель Якутии стал жертвой мошенников, предложивших купить криптовалюту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Житель города Мирный в Якутии перевел деньги, чтобы выгодно купить криптовалюту, но стал жертвой мошенников, сообщает УМВД региона.

Мужчина обратился в дежурную часть, попросив наказать неизвестного, который обманом завладел его деньгами.

Как установила полиция, на телефон потерпевшего пришло сообщение с предложением купить криптовалюту на выгодных условиях.

"Заинтересовавшись новомодным в финансовой сфере направлением, мужчина решил купить виртуальную валюту. Для этого он перечислил на указанный в сообщении расчетный счет денежные средства в сумме 21 166 рублей. Однако взамен мужчина ничего не получил",- информирует полиция.

По факту инцидента правоохранители проводят проверку.