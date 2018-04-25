В Свердловской области произошло ДТП с автобусом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе в городе Березовский Свердловской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение о ДТП: Свердловская область, Березовский городской округ, 3 километр автодороги Лосиный-Берёзовский с участием рейсового автобуса сообщением Реж-Екатеринбург. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Число пострадавших и другие подробности пока не уточняются.