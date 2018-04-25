В Свердловской области произошло ДТП с автобусом

07:2925.04.2018
(обновлено: 07:30 25.04.2018)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе в городе Березовский Свердловской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"Поступило сообщение о ДТП: Свердловская область, Березовский городской округ, 3 километр автодороги Лосиный-Берёзовский с участием рейсового автобуса сообщением Реж-Екатеринбург. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
Число пострадавших и другие подробности пока не уточняются.