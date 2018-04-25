В Бурятии площадь пожаров за сутки выросла более чем в два раза

КРАСНОЯРСК, 24 апр — РИА Новости. Площадь пожаров в Бурятии за сутки выросла с 67 до 160 гектаров, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"Сейчас в республике действующие и локализованные пожары занимают площадь 160 гектаров. Девяносто восемь процентов возгораний тушим в первые сутки на малых площадях, чтобы не допустить распространения огня. Привлекаем максимально возможно силы и средства", — сказала собеседница агентства.

Во вторник сообщалось, что в республике горят 67 гектаров тайги. За прошедшие сутки в республике тушили 13 лесных пожаров – восемь из них ликвидированы, три локализованы. В ведомстве сообщили, что наиболее частой причиной является неосторожное обращение с огнем, в том числе палы сухой травы – 70% приходится на неосторожное обращение, 27% лесных пожаров возникают из-за перехода огня с земель нелесного фонда.

На тушении работали 230 человек и 54 единицы техники.