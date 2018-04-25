Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подали сигнал SOS

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Экипаж судна "Кристал Ист" обанкротившейся компании "Находка-Портбункер", арестованного в ОАЭ, подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков, сообщил РИА Новости конкурсный управляющий имуществом фирмы.
"Накануне моряки подали сигнал бедствия в связи с тем, что на судне есть заболевшие. Никто не отреагировал. Связались с генконсульством РФ в ОАЭ с просьбой оказать содействие, но получили отказ, поскольку, по словам консула, у него нет полномочий на это. На судно выезжал врач, осмотрел больных. И сейчас мы пытаемся принять какие-то меры", — сказал собеседник.
"Когда этот экипаж набирали на работу, то всех ставили в известность о проблемах компании. Но многие моряки – пенсионного или предпенсионного возраста. Тогда выбора у нас не было, мы были вынуждены заменить экипаж", — сказал он.
По словам управляющего, сейчас на судне есть вода и еда. Также привезли дизель-генератор и топливо, чтобы запустить кондиционер. Но это сделано в счет будущих платежей.
"Когда продадут судно – неизвестно. Суд по установлению начальной стоимости имущества, находящегося в залоге "Газпромбанка", прошел 17 апреля. И в этот же день банк сообщил, что в течение 3 недель он направит нам данные о порядке продажи", — добавил он.