Генпрокуратура направила Лондону запрос по делу Глушкова

ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Мария Табак. Генпрокуратура направила британской стороне официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в России уголовному делу по факту убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.
У посольства вызывает недоумение тот факт, что расследование дела о гибели Глушкова ведется секретно, и британская сторона категорически отказывается от любых контактов, что, как отмечает диппредставительство, является неприемлемым с точки зрения двусторонних отношений и международного права.
"Такое вопиющее нарушение со стороны британского правительства общепринятых норм, закрепленных международными документами, не поддаётся рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб", — отмечается в сообщении.
Посольство отметило, что гибель Глушкова – далеко не первый случай смертей граждан России в Великобритании, вызывающих вопросы.
"Убийство Николая Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству", — подчеркивает диппредставительство.