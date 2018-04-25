"Довод не помог": Фейгина лишили адвокатского статуса

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Марка Фейгина, сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.

По словам Гуревич, ранее квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина, который использовал в социальных сетях нецензурную лексику в отношении своих коллег по цеху и их клиентов.

Она также сообщила, что Фейгин может вернуть статус либо по решению суда, либо через год после сдачи экзаменов. Адвокат также отметила, что "довод о том, что Плевако ругался, не помог".

Фейгин — известный российский адвокат, который принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской летчицы Надежды Савченко и других.

Предупреждение за комментарии

Ранее Адвокатская палата Москвы уже выносила предупреждение Фейгину за некорректные комментарии в социальных сетях в ходе конфликта с коллегой по цеху Ильей Новиковым.

Новиков, который также получил предупреждение, рассказал, что требовал лишить Фейгина адвокатского статуса, однако палата проголосовала против такого этого.

Фейгин и Шарий

Новиков и Фейгин вместе работали по делу Надежды Савченко. Однако межу коллегами возник конфликт после возвращения Савченко на Украину. Новиков заявил, что нарушил кодекс профессиональной этики адвокатов, применив нецензурную лексику в социальных сетях.

Ранее суд в Москве удовлетворил иск журналиста Анатолия Шария к адвокату Марку Фейгину о защите чести и достоинства.

По словам адвоката Шария Сталины Гуревич, Фейгин обвинил журналиста в совершении преступления сексуального характера. Он также заявил, что Шарий ранее привлекался по делу о педофилии. Гуревич подчеркнула, что информация является неправдивой и задевает честь журналиста.

Фейгин же заявлял, что не видит перспектив иска. Он отметил, что информацию, которую он сообщил, ранее озвучивала сестра журналиста. Фейгин также подчеркнул, что "про это все есть в интернете, так что информация о его обвинении — публичный факт", "все вопросы к украинскому суду и его сестре, которые про это говорили".