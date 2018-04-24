Источник сообщил об одном погибшем в ДТП с грузовиком в Москве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Грузовик и две легковые автомашины столкнулись во вторник вечером на юго-востоке Москвы, погиб один человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На Рязанском проспекте на пересечении с улицей Луховицкой столкнулись грузовик и две легковушки. После ДТП грузовик и один легковой автомобиль перевернулись. Пострадали два человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что движение транспорта по Рязанскому проспекту в сторону центра существенно ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.