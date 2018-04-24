В Сургуте неизвестный мужчина насильно увез ребенка с детской площадки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апр — РИА Новости. В Сургуте ищут очевидцев инцидента, в ходе которого неизвестный мужчина насильно увез ребенка с детской площадки, видеозапись произошедшего распространили местные СМИ, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.

Ранее в СМИ и соцсетях был размещен видеофрагмент, на котором мужчина, игнорируя сопротивление маленькой девочки, увозит ее с детской площадки, расположенной, как предполагается, во дворе дома по улице 30 лет Победы. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в понедельник, однако до сих пор никаких заявлений от родителей ребенка не поступало.

В следственном управлении также подчеркнули, что в ведомство никто не обращался о пропаже девочки.

"По данному факту… организовано проведение доследственной проверки. Следователи совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводят работу по установлению обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники СУ СК пытаются выяснить личность женщины, которая привела девочку на детскую площадку, и мужчины, забравшего ее. Кроме того, ведутся поиски автомобиля, на котором он уехал с ребенком, а также очевидцев произошедшего.