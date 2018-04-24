Cуд отклонил жалобу на приговор экс-главе Библиотеки украинской литературы

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор бывшей главе Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной по делу об экстремизме и растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мещанский суд Москвы 5 июня 2017 года признал Шарину виновной и назначил ей четыре года условно.

"Постановление Мещанского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия.

Адвокат Шариной рассказал журналистам, что решение будет оспорено, в том числе в ЕСПЧ.

Двадцатого апреля суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы, заслушав в прениях адвокатов Шариной. В течение двух часов защитники высказывали мнение о несостоятельности обвинения и невиновности главы библиотеки в инкриминируемых преступлениях. Адвокат Иван Павлов попросил суд оправдать Шарину или вернуть дело в прокуратуру, аргументируя это отсутствием состава преступления.

"Факта нахождения где-либо экстремистских материалов недостаточно, чтобы обвинить кого-либо. Шарину обвиняют в том, что она что-то и где-то разместила, однако не указывается способ, время преступления и то, каким образом она это сделала. Для нас эти вопросы остаются без ответа", — заявил Павлов, добавив, что суд первой инстанции проигнорировал ряд важнейших обстоятельств дела.

Прокурор Людмила Баландина в ходе прений отметила, что Шарина несет ответственность за книги и иные материалы, которые находятся в библиотеке. По её мнению, запрещенные материалы должны были быть выявлены в ходе внутренних проверок и инвентаризаций, но этого не произошло.

"Экстремистская литература должна уничтожаться. Вся ответственность за находящиеся на полках книги лежит на директоре", — заявила государственный обвинитель, попросив суд не удовлетворять апелляционную жалобу.

Сама Шарина, высказываясь с последним словом, предположила, что её уголовное преследование связано с политической ситуацией в стране, в том числе с ухудшением отношений между Россией и Украиной.

"Процесс, который длился с 2015 года, неизбежно вел к уничтожению этого учреждения", — добавила она, назвав библиотеку "разменной монетой" в сложившейся политической ситуации.

"Мы будем добиваться справедливости в любом случае, но чем раньше она наступит, тем лучше", — заключила своё выступление экс-глава Библиотеки украинской литературы.

По версии следствия, Шарина "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

Кроме того, по мнению следствия, в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии "Еким и партнеры" 297 тысяч рублей, хотя никаких юридических услуг та не оказывала. Также, по данным следствия, подсудимая в 2011–2013 годах фиктивно устроила на работу в библиотеку юристов и выплатила им в общей сложности 1,8 миллиона рублей.