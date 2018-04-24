В Нижнем Новгороде врач, обвиняемый в гибели пациента, пойдет по суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Врач-колопроктолог, обвиняемый в смерти пациента, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 4 июля 2015 года обвиняемый, ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные обязанности, в медицинской клинике, расположенной в Канавинском районе Нижнего Новгорода, провел 34-летнему пациенту оперативное лечение.

"При этом врач нарушил положения клинических рекомендаций по лечению острого и хронического проктологического заболевания, в том числе провел операцию при отсутствии результатов полного обследования больного и не выявил у него другое основное гематологическое заболевание, при котором оперативное вмешательство противопоказано. В результате допущенных обвиняемым дефектов оказания медицинской помощи состояние здоровья пациента ухудшилось", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Мужчина 13 июля был экстренно госпитализирован в городскую больницу №33, где врачом-хирургом отделения гнойной хирургии ему вновь оказана ненадлежащая медицинская помощь, и в августе он скончался. Врач-хирург уже признан виновным в причинении смерти пациенту вступившим в законную силу приговором суда, отмечается в сообщении.

Уголовное дело в отношении врача-колопроктолога направлено в суд.