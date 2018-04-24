Минкультуры обратилось в ГП из-за не вернувших средства кинокомпаний

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство культуры РФ обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности ряд кинокомпаний по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на производство фильмов, так как фильмы так и не были сняты, а деньги не возвращены ведомству, сообщает пресс-служба министерства во вторник.

"Министерство культуры Российской Федерации направило в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запрос о проверке фактов по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на кинопроизводство с последующим привлечением виновных лиц к ответственности", — говорится в сообщении.

По словам директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, чьи слова приводятся в сообщении, министр культуры Владимир Мединский поручил департаменту провести полную ревизию проектов организаций, получивших поддержку в конкурсе игрового кино за последние годы.

"Пять кинокомпаний, получивших субсидии, так и не произвели фильмы. Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 годы, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы, согласно судебному решению", — пояснила Любимова.

Сообщается, что соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов были заключены с кинокомпаниями: ООО "Аркада Интертеймент" (фильм "Пёс рыжий"), ООО "Линия кино" студия Сергея Соловьева" (фильм "Елизавета и Клодиль"), ООО "Ин Моушн" (фильм "Обратная сторона Луны"), ГУП "Киностудия "Чеченфильм" (фильм "Тоска") и ООО "МВ Синема" (фильм "Криминальный блюз для саксофона").

Она также подчеркнула, что компании-должники и их учредители не смогут больше воспользоваться государственной поддержкой и принимать участие в конкурсах, проводимых Минкультуры. Любимова добавила, что со стороны министерства были предприняты необходимые меры по возврату денежных средств в федеральный бюджет, в том числе в судебном порядке. Однако, несмотря на наличие судебных решений, вынесенных арбитражным судом в пользу Минкультуры России и возбужденных в дальнейшем исполнительных производств, денежные средства взыскать не удалось.