В Нижневартовске проверют данные о щенках, выброшенных с балкона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апр — РИА Новости. Полиция в Нижневартовске выясняет обстоятельства гибели двух щенков, которых, как предполагается, выбросили с балкона многоэтажного дома, сообщили РИА Новости в управлении МВД по ХМАО-Югре.
"В понедельник, 23 апреля, в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску действительно поступило сообщение от жителей города, что с балкона одного из многоквартирных домов на придомовую территорию были сброшены два щенка. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — заявил собеседник агентства, уточнив, что подробности случившегося будут озвучены после проверки.
Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные правоохранительных органов, животных могла выбросить 17-летняя девушка, которой от щенков якобы приказала избавиться мать, уходя на работу.