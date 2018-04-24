В Нижневартовске проверют данные о щенках, выброшенных с балкона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апр — РИА Новости. Полиция в Нижневартовске выясняет обстоятельства гибели двух щенков, которых, как предполагается, выбросили с балкона многоэтажного дома, сообщили РИА Новости в управлении МВД по ХМАО-Югре.

Об инциденте стало известно в понедельник после того, как в одном из местных сообществ в социальных сетях были опубликованы фотографии мертвых щенков. По словам автора публикации, кто-то выбросил животных с балкона многоэтажки на глазах у очевидцев, которые вызвали полицию.

"В понедельник, 23 апреля, в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску действительно поступило сообщение от жителей города, что с балкона одного из многоквартирных домов на придомовую территорию были сброшены два щенка. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", — заявил собеседник агентства, уточнив, что подробности случившегося будут озвучены после проверки.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные правоохранительных органов, животных могла выбросить 17-летняя девушка, которой от щенков якобы приказала избавиться мать, уходя на работу.