В Дербентском районе отменили режим КТО

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. 21 апреля 2018

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. 21 апреля 2018

МАХАЧКАЛА, 24 апр — РИА Новости. Режим контртеррористической операции в дагестанском Дербенте и Дербентском районе, где ликвидировали боевиков, отменен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

"В 15.00 мск режим КТО в административных границах города Дербента и Дербентского района прекращен", — рассказал собеседник агентства.

В субботу Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации в Дагестане девятерых бандитов. Они были обнаружены в разных частях Дербента в двух группах, на предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия, ответным огнем они были ликвидированы. По данным НАК, бандиты намеревались "совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники".