В Сочи столкнулись маршрутка с пассажирами и автобус

На месте ДТП с участием маршрутного такси и автобуса в Сочи. 24 апреля 2018

На месте ДТП с участием маршрутного такси и автобуса в Сочи. 24 апреля 2018

КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Маршрутка с семью пассажирами во вторник столкнулась с автобусом МАЗ в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о ДТП поступило правоохранителям Сочи около 13:30 мск. По предварительным данным ведомства, на Мамайском перевале 50-летний водитель маршрутки, который ехал из центра Сочи в сторону Лазаревского района по Батумскому шоссе, на подъеме столкнулся с автобусом МАЗ.

"В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, по предварительной информации, находились семь пассажиров. В автобусе МАЗ пассажиры отсутствовали", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и бригада скорой помощи, сотрудники ДПС регулируют движение. Устанавливается точное количество участников ДТП и пострадавших.