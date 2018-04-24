Экс-министр Марий Эл получила шесть лет за взятку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Городской суд Йошкар-Олы приговорил бывшего министра госимущества Марий Эл Наталию Хайруллову к шести годам колонии и штрафу в размере 13 миллионов рублей, а ее сыновей – к пяти годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости помощник председателя Йошкар-Олинского городского суда Лариса Батянина.

По версии следствия, Хайруллова вместе с сыновьями в течение 2016 года подыскивала покупателя земельного участка в Йошкар-Оле, который находился в собственности акционерного общества, всеми акциями которого владеет Республика Марий Эл.

Обвиняемые обещали продать участок для строительства многоквартирного жилого дома, а также согласовать в частном порядке условия сделки. В качестве обязательного условия они потребовали, чтобы часть денег в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей поступила по договору на счет акционерного общества, а большая часть в размере около 15 миллионов рублей была передана им наличными.

Позднее уже под контролем оперативников потенциальный покупатель встретился с сыновьями Хайрулловой. Они договорились, о передаче взятки тремя платежами. Первый платеж в размере 3 миллиона рублей прошел после подписания договора купли-продажи земельного участка. В декабре 2016 года после получения первой части взятки ее сыновья, а также сама Хайруллова были задержаны.

"Приговором суда Хайруллова осуждена по статье … (получение взятки в особо крупном размере), ей назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф 13 миллионов рублей. Также она лишена права занимать организационные, распорядительные, административные и хозяйственные должности и должности в органах власти на протяжении двух лет", — рассказала Батянина.

Братьям Хайрулловым было назначено наказание за" посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" — в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, добавила представитель суда.

По ее словам, и мать, и сыновья Хайрулловы были осуждены с применением статьи 64 УК РФ, то есть им было назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.