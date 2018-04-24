В Москве возбудили дело из-за смерти женщины во время пластической операции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После смерти женщины во время пластической операции в клинике на севере Москвы возбудили уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Пациентка 32-х лет скончалась на операционном столе 15 апреля во время пластической операции в одной из частных клиник в Чапаевском переулке.

Дело возбудили по части статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"). Следователи допросят руководство и всех сотрудников клиники, где проводили операцию.

Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, отметила она.