В Москве возбудили дело из-за смерти женщины во время пластической операции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После смерти женщины во время пластической операции в клинике на севере Москвы возбудили уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
Дело возбудили по части статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"). Следователи допросят руководство и всех сотрудников клиники, где проводили операцию.
Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза, отметила она.