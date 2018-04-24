На Кубани проверяют видео, где "полицейские" затеяли драку из-за выпивки

КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Полиция в Краснодарском крае проводит проверку после публикации видеоролика, на котором нетрезвая пара, представившаяся правоохранителями, получив отказ в покупке алкоголя, устроила драку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале "Типичный Краснодар", мужчина и его спутница пришли в ночное время за алкоголем, однако получили отказ и начали ругаться с сотрудниками магазина. На кадрах нетрезвая женщина демонстрирует продавцам документ и представляется сотрудником полиции. Камеры наблюдения также запечатлели потасовку около магазина.

"Руководство ГУМВД России по Краснодарскому краю назначило проведение служебной проверки в отношении сотрудницы ОВД России по городу Краснодар. Если подтвердится информация о принадлежности данных лиц органам внутренних дел, то они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", — прокомментировали в главке.