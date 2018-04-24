В Тверской области восстановили электроснабжение после урагана

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Электроснабжение примерно 49,1 тысячи бытовых потребителей в Тверской области, нарушенное из-за урагана, восстановлено, следует из справки-доклада ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Как сообщало министерство, в субботу из-за дождя, грозы и сильного ветра в регионе происходили отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

Во вторник в 7.25 аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение.

Сообщается, что без электроснабжения в Тверской области оставались около 49,1 тысячи бытовых потребителей в 1,598 тысячи населенных пунктов, а также 990 социально значимых объектов.

К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалось 268 бригад в составе 1,187 тысячи человек и 328 единиц специальной техники.